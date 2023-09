Ziliani su Twitter: “basta un gol ‘farlocco’ e già Lotito perde la bussola?”

L'ex giornalista Mediaset Paolo Ziliani ha commentato i fatti di Juventus-Lazio: "Ma come, Lotito ha difeso a spada tratta la Juventus, si è rammaricato per i 10 punti di penalizzazione che le sono stati inflitti, ha solidarizzato con Agnelli abbandonato da tutti, ha detto che la Juve è un punto di riferimento per tutti, che tutti si sono abbeverati alla sua fonte, che ha meritato la clemenza della corte: e adesso che Madama gli rifila uno dei suoi gol famosi nel mondo per essere considerati regolari solo a segnarli è lei, si imbufalisce e ordina il silenzio-stampa?". E poi: "Ma come, basta un gol farlocco segnato con palla uscita dal campo e già Lotito perde la bussola? Coraggio presidente, il brand è salvo. E poi l’ha detto lei, l’importante è abbeverarsi".