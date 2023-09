Ziliani tuona: “Tutti increduli a parte chi di voi mi segue…Lo scrivo da 10 mesi”

A tener banco oggi la notizia prima diffusa e poi smentita della possibile cessione della Juve. In un post su Twitter, il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani ha affermato: "Tutti increduli di fronte allo scoop del Giornale: "Elkann vuole vendere la Juventus"! Tutti tranne voi che mi seguite e mi leggete, visto che dell'intenzione di Exor di disfarsi del club bianconero scrivo da dieci mesi come avrebbe potuto fare chiunque avesse avuto la voglia di leggere le carte della Procura di Torino, di analizzare i bilanci di Madama, di osservare e interpretare la guerra fredda in atto tra John Elkann e Andrea Agnelli, il giustiziere e il giustiziato".