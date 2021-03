Zidane: “Ritorno Cr7? Vedremo cosa accadrà”. Benzema: “Non so se sta bene alla Juve”

Le dichiarazioni dei due francesi

redazionejuvenews

Dopo le tante critiche che gli sono piovute addosso in questi ultimi giorni, Cristiano Ronaldo ha risposto sul campo nel modo che conosce meglio: con i gol. Cr7, dopo la gara giocata sottotono in Champions League con il Porto, con l'errore che ha portato al secondo gol di Sergio Oliveira, ha gonfiato la rete per ben tre voltein mezz'ora contro il Cagliari, consentendo ai bianconeri di tornare a casa con tre punti dalla trasferta in terra sarda. Tre reti che lo lanciano a quota 770 gol in carriera superando un mito calcistico come Pelè, oltre a consolidarlo al primo posto della classifica dei marcatori davanti all'interista Romelu Lukaku.

Ciò però non basta a placare le voci di un suo addio al termine di questa stagione. Tanto si è parlato, ultimamente, di un possibile ritorno del cinque volte pallone d'oro al Real Madrid, squadra abbandonata tra le polemiche nell'ormai lontana estate del 2018. Intervenuti in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atalanta, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions, Zinedine Zidane e Karim Benzema hanno affrontato questo argomento:

Zidane: "Le voci di questi giorni sul ritorno di Ronaldo? Può darsi. Noi tutti conosciamo la persona che è Cristiano e quello che ha fatto nei suoi anni qui al Real. Però adesso è della Juve e dobbiamo rispettarlo. Vediamo poi cosa ci riserverà il futuro. Ho avuto la fortuna di allenarlo: è una cosa impressionante e adesso ne sta beneficiando la Juve".

Benzema: "Ho fatto moltissime cose e abbiamo vinto tanto qui con lui al Real Madrid, ma sono già passati tre anni dalla sua partenza e ora gioca in un’altra squadra. Non so se si sta trovando bene o meno alla Juve, ma non sono il presidente né l’allenatore. Io non posso rispondere sul suo eventuale ritorno a Madrid nei prossimi mesi".