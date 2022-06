Zidane: “La migliore Champions quella vinta contro la Juve”

L'ex calciatore ed allenatore ha parlato nel giorno del suo compleanno ripercorrendo alcune tappe della sua carriera sulla panchina e in campo

redazionejuvenews

L'ex calciatore della Juventus ed allenatore, tra le altre del Real Madrid, Zinedine Zidane, compie oggi 50 anni, ed in occasione del suo compleanno ha parlato intervistato dalla rivista francese L'Equipe, alla quale ha rilasciato una lunga intervista sulla sua carriera, in campo e sulla panchina da allenatore: "Se torno ad allenare è per vincere. Il Psg? Mai dire mai".

L'ex numero 21 della Juventus ha parlato della testata rifilata a Materazzi nella finale del mondiale: "Materazzi non disse niente di mia madre. Ha detto spesso di non aver insultato mia madre ed è vero. Ma ha insultato mia sorella, che in quel momento era con mia madre, che non stava bene".

"Il mio trasferimento dalla Juventus al Real Madrid è stato stupefacente. Non ho avuto scelta. È andata così. La Juve aveva il diritto di chiedere quello che voleva. E il Real Madrid a pagare. Avevo appena compiuto 29 anni. Avevo una certa esperienza. Ma sapevo che mi stavo perdendo. Andando a giocare per il Real Madrid era una svolta nel proseguo della mia strada, avevo bisogno di questa uscita per dare una spinta alla mia carriera. Ero alla Juve da cinque anni, avevo vinto tutto tranne la Champions. Abbiamo perso due volte in finale, una 1-3 contro il Borussia Dortmund nel 1997 e l'altra 0-1 contro il Real Madrid nel 1998. Avevo bisogno di questo rinascimento, di questa nuova sfida".

Champions League sfiorata per due volte con la maglia della Juventus da parte di Zidane, che poi è stato in grado di rifarsi alla grande da allenatore. Il francese ha infatti vinto la Coppa dalle grandi orecchie per tre volte consecutive sulla panchina del Real Madrid, definendo la migliore e più emozionante proprio quella vinta in finale a Cardiff contro la Juventus: "La migliore è stata quella contro la Juve, a Cardiff nel 2017. Non l'avevo mai vinta con loro da giocatore. Avevo giocato delle grandi partite, come quella contro l'Ajax nella semifinale di ritorno del 1997 ma non sono andato fino in fondo”.