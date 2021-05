Zidane non si scompone: “Futuro? Renderò sempre facili le cose al Real”

Le parole del tecnico francese

redazionejuvenews

Vigilia di Juventus-Milan, gara che si giocherà domani sera tra le mura amiche dell'Allianz Stadium e che, probabilmente, escluderà dalla corsa alla Champions League una delle due squadre. Bianconeri e rossoneri sono al momento appaiati a quota 69 punti, con i primi avanti per la miglior differenza reti ottenuta fin qui (oltre al successo per 3-1 di San Siro dell'andata). Prenotare un posto per la prossima edizione della più grande competizione europea per club è l'obiettivo minimo dalle parti di Torino, dopo che lo scudetto è tornato nella bacheca dell'Inter.

Da questo dipenderà anche il futuro di mister Andrea Pirlo. I risultati ottenuti fin qui dalla squadra non hanno soddisfatto in pieno tutto il popolo juventino, dirigenza compresa, e ora si riflette attenatmente sul da farsi. Un posto in Champions, oltre alla vittoria della Coppa Italia, sarebbero un buon biglietto per prenotare ancora un posto in panchina per l'ex numero 21, ma le ombre dei possibili successori sono forti. Uno di questi è Zinedine Zidane, nome che inizia a circolare con sempre più insistenza dopo l'uscita dalla Champions League del Real Madrid. Alla vigilia della sfida con il Siviglia, decisiva per la rincorsa alla Liga, il tecnico francese non si è però scomposto riguardo il suo futuro:

"Non so se sono l'allenatore giusto o no, ma al momento sono l’allenatore del Real Madrid. Renderò sempre le cose molto facili per il club, perché loro hanno sempre reso le cose facili per me in questi anni. Ognuno fa il suo lavoro. Non penso alle critiche. Sono responsabile? Certo. Quando vinciamo ho parte di quella responsabilità e quando perdiamo anche. Siviglia? Sappiamo per cosa andremo a giocare. Ci restano ancora quattro partite, ancora quattro finali. Ci siamo già dimenticati della Champions League. Quello che posso assicurarvi è che saremo concentrati solo sulla gara di domani".