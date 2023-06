Zidane: “Nella mia carriera sono stato sempre ambizioso, anche alla Juve”

Zinedine Zidane , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua in un'intervista a GQ. Ecco le sue parole: "Ho detto spesso che quando sei stato nella nazionale francese come giocatore e poi diventi allenatore, è logico pensarci. Ma non è questo il momento. Quando ero a Cannes, volevo andare al Bordeaux. Poi ho voluto giocare alla Juve e poi al Real Madrid perché ognuna era una sfida diversa e più grande. Si chiama semplicemente ambizione. Sono sempre stato ambizioso e ho sempre creduto in me stesso. Amo quello che faccio e riesco a lavorare molto, ma ogni tanto, e l’ho già fatto due volte, ho bisogno di prendermi una pausa. Ora mi godo la vita. Ho tempo per visitare i miei genitori se voglio, pranzare con mia moglie ei miei figli mentre sono a Madrid e passare del tempo con i miei amici. Tutto questo è possibile solo se fai un passo indietro. La mia vita va sempre a grande velocità, ma ora mi sento riposato.

Il Real Madrid? Quando tornavo a casa, la mia testa era sempre al lavoro. In questo lavoro, tutto viene da ogni parte. Tutte le informazioni ricadono su di te e hai la responsabilità di prendere tutte le decisioni. Assorbe davvero la tua energia. In generale non mi preparo, faccio quello che sento di voler fare. Come la mia prima pausa a Madrid. Sono stato ‘al top’ per due anni e mezzo, come si dice in Spagna. Noi avevo vinto tanto e avevo bisogno di una pausa. Otto mesi dopo, dopo una pausa che mi andava bene personalmente, il presidente del club mi ha chiamato e sono tornato subito. Avrei potuto dire a me stesso: "Ho fatto quello che ho fatto. Perché andare là dietro?’ istinto".