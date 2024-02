Zidane alla Juve? Zizou: “Mi piacerebbe allenare in Italia”

Intervistato da Sky Sport a margine della serata in onore dell'uscita del libro di Marcello Lippi, l'ex Juve Zinedine Zidane ha detto: "È il primo che ha creduto in me e che mi ha fatto giocare. Arrivavo dalla Francia ed è stato difficile per me, mi ha fatto giocare lui. Per me è stato quello che mi ha fatto diventare ciò che sono diventato in campo. È stato molto importante e abbiamo vinto insieme. Avevamo una squadra impressionante e lui era impressionante".