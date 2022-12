Zidane e la Juventus: possibile il ritorno del francese a Torino

L'ex giocatore della Juventus è sempre rimasto legato ai colori della Vecchia Signora, e potrebbe tornare a Torino in veste di allenatore

redazionejuvenews

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio contro la Cremonese. I bianconeri infatti scenderanno in campo contro la squadra neopromossa nella prima giornata del nuovo anno, che continuerà con le sfide a Udinese a Napoli, già decisive per capire quale sarà il proseguo della stagione dei bianconeri. La squadra è al JTC e sta preparando il ritorno sul rettangolo verde, con Massimiliano Allegri e la squadra che si stanno isolando dalle vicende che in questo periodo hanno investito la società.

In questo senso, nei prossimi giorni prenderà il via il nuovo corso della società, con le nomine delle nuove posizioni lasciate vacanti dalle dimissioni del vecchio cda. In questo senso ci sarà quindi un profondo rinnovamento nell'organigramma societario della squadra bianconera, con l'unico sicuro di rimanere al timone, per ora, che è il tecnico Massimiliano Allegri, sul quale però verranno fatte riflessioni a fine anno. Se infatti è vero che il tecnico continuerà a godere di poteri non solo sul campo, il nuovo corso potrebbe giungere a nuove riflessioni, che potrebbero portare al ritorno di un grande ex.

"La Juve è nel mio cuore, mai dire mai: magari un giorno potrei tornare": queste le parole pronunciate da Zinedine Zidane qualche anno fa, e che potrebbero realizzarsi in tempi non troppo lunghi. Dopo il Mondiale infatti la Federazione Francese sembra convita di continuare con Deschamps come commissario tecnico, e da qui l'ipotesi del ritorno di Zizou in bianconero: con Allegri che sicuramente finirà la stagione, a fine anno potrebbero essere fatte nuove valutazioni da parte della dirigenza, con il nome del francese che sarebbe il primo per sostituire il tecnico toscano.