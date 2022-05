Zhang: “Vittoria in Coppa Italia conferma la strada giusta”

Il presidente dell'Inter ha parlato al sito del club per esprimere la sua soddisfazione dopo la vittoria della Coppa Italia con la Juventus.

La sconfitta per 4-2 ai supplementari nella finale di Coppa Italia contro l'Inter brucia ancora. Quella di mercoledì sera era l'opportunità per raddrizzare una stagione che era iniziata molto male e che purtroppo si concluderà con amarezza. Dopo 11 anni la Juventus interrompe una striscia eccezionale di stagioni con almeno un trofeo conquistato . L'ultima volta era accaduto nel 2011 con la gestione tecnica di Luigi Delneri . Un passo indietro rispetto alla scorsa stagione, dove Andrea Pirlo aveva portato a casa la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia .

L'Inter invece è al suo terzo trofeo in 2 anni, in attesa di capire cosa succederà nella corsa Scudetto, dove i nerazzurri inseguono i cugini del Milan, che sono avanti in classifica di 2 punti a 180 minuti dalla fine del campionato. Dopo lo Scudetto dello scorso anno con Antonio Conte, quest'anno con Simone Inzaghi sono arrivate la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, entrambe contro i bianconeri. Oggi il presidente Steven Zhang ha espresso la sua soddisfazione parlando al sito dell'Inter: "Ogni giorno ho l’onore di fare questo percorso con la squadra, lo staff e con tutte le persone che ogni giorno lavorano fuori dal campo. Voglio ringraziare tutti quelli che ci supportano ogni giorno in questo percorso, i nostri tifosi che ci sostengono da ogni parte del mondo".