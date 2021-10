Zenit-Juve, le pagelle di Angelo Di Livio: bene Morata e Chiesa, De Sciglio assistman

Le pagelle di Zenit-Juve

Szczesny 6.5

: Lo Zenit ha molte occasioni, il polacco risponde sempre presente. Ultimamente sta crescendo molto e sembra tornato quello delle scorse stagioni. L'inizio di campionato è già un ricordo?

Alex Sandro 6

: Bene in fase di copertura e in fase difensiva, ma in attacco si vede poco e spinge poco. Tutto sommato si merita la sufficienza in pagella.

Bonucci 5.5

: Una partita non al massimo della concentrazione per Bonucci. Sbaglia molto in fase d'impostazione di gioco e "toppa" alcune uscite e chiusure difensive.

De Ligt 6.5

: L'olandese molto meglio di Bonucci e non fa di certo rimpiangere l'assenza di Chiellini. Si comporta molto bene in difesa ma anche in fase di costruzione.

De Sciglio 6.5

: Molto meglio in fase offensiva che in fase difensiva. In quest'ultima troppi errori che regalano diverse occasioni da rete allo Zenit. Serve l'assist per il gol di Kulusevski nel finale

McKennie 6

: Una partita senza infamia e senza lode per lo statunitense. Rischia poco e fa giocate semplici. Nel finale va vicino al gol con un colpo di testa.

Bentancur 6.5

: Partita al di sopra delle ultime prestazioni di Bentancur. Il centrocampista partecipa attivamente alla fase di costruzione di gioco e cerca di servire gli attaccanti della Juve nel migliore modo possibile.

Locatelli 6.5

: Molto lavoro sporco oggi per Locatelli. Svolge il ruolo di perno per il centrocampo della Juventus e smista bene i palloni per i suoi compagni. Il suo apporto al reparto è assolutamente fondamentale per la tenuta in campo della Juve

Bernardeschi 6

: Prova come al solito a giocare nel miglior modo possibile. Oggi non riesce ad entrare bene in partita. In fase offensiva si inserisce poco e anche il suo apporto è abbastanza scarso. Tutto sommato però il suo lavoro lo fa e si merita la sufficienza.

Morata 7

: I suoi tentativi verso la porta difesa dall'estremo difensore dello Zenit sono vari ma nessuno alla fine riesce ad andare a buon fine. Oggi molto bene in fase di supporto agli attaccanti e nel far salire la squadra.

Chiesa 7

: Grande intesa con Morata che però non riesce a trasformarsi in gol. L'unico della Juve che prova a saltare l'uomo ed a creare superiorità numerica.