Zeman: “Calciopoli mi ha tolto uno Scudetto. Il Milan ha meritato di vincere”

L'ex allenatore è tornato a parlare della Serie A e del campionato appena concluso, tornando a parlare anche dei tempi di Calciopoli in Italia

L'allenatore Zdenek Zeman ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere della Sera ai quali ha parlato del campionato di Serie A appena concluso tirandone le somme: " Dopo tanti anni si è vissuto un campionato incerto , e questo lo ha reso certamente avvincente. A un certo punto sembrava che non lo volesse vincere nessuno, con Milan, Inter e Napoli che facevano a gara per consegnarlo agli avversari. Il Milan ha meritato, ma questo scudetto l’ha perso il Napoli . Chi fa più punti ha sempre ragione. Il Milan è uscito meglio alla distanza. Risultati come Bologna-Inter li hanno avuti anche Milan e Napoli. Penso che debba rammaricarsi più il Napoli che l’Inter per l’occasione persa. Era la squadra favorita. Di partite come quella che ha fatto l’Inter a Bologna il Napoli ne ha sbagliate tre, in casa e consecutivamente".

"Calciopoli? Rifarei tutto, per il bene del calcio. Non so quale sarebbe stata la mia carriera se non lo avessi fatto; so, però, che nel mio secondo anno alla Roma arrivammo quinti con 21 punti sottratti per errori arbitrali. Avrei vinto lo scudetto? Faccia lei i calcoli... All’epoca non ero accettato dal sistema. Per lo meno in Italia. In quegli anni mi cercarono Real Madrid e Barcellona ma avevo un impegno morale con la Roma".