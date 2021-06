Zeman: “Sarri? Non ha tradito Napoli. Non è come Capello che disse ‘Io alla Juve mai’

L'allenatore ha parlato

Zdenek Zeman , allenatore del Foggia, ha parlato al Bosco di Capodimonte: "Il tradimento nel calcio esiste solo se uno si vende una partita. Se un calciatore cambia squadra e poi gioca contro quella precedente non è un tradimento, fa parte del suo lavoro. Poi non esultano... Per me dovrebbero esultare. Sarri ? Non ha tradito Napoli. Bisognerebbe entrare nello specifico e vedere se c'erano problemi. Non è come Capello che disse 'Io alla Juve mai', e poi lasciò Roma di notte. Quello è già più tradimento".

A proposito di Juventus ha parlato ieri in conferenza stampa Leonardo Bonucci, in vista della partita con l'Austria di stasera: "Quando torniamo in hotel faremo una riunione . Lì decideremo tutti insieme come comportarci domani, come sarebbe dovuto accadere anche prima del match col Galles, e se fare eventualmente una richiesta alla nostra federazione in merito al fatto di inginocchiarci o meno. Abbiamo massimo rispetto dell'Austria, hanno freschezza e capacità per fare una grande partita. Arnautovic dice che non ha paura di noi? Fa bene a dirlo. Noi non abbiamo mai detto di sentirci superiori a nessuno. La strada intrapresa con Mancini lo dimostra che è giusta, ci ha tolto pressione e seguito ciò che ci ha indicato. Da parte nostra c'è la voglia di continuare così, l'elemento fondamentale è il gruppo. L'uno più uno che non fa una somma ma uno più grande. Siamo fiduciosi, anche se non possiamo abbassare la guardia contro nessuno. Stasera dobbiamo essere molto attenti ai dettagli, rispetteremo l'Austria ma dobbiamo fare il nostro gioco e leggere bene i vari momenti della partita. Vogliamo dare una gioia ai nostri tifosi. L'Austria ha un modo di giocare molto 'tedesco', aggressione sulla palla persa, ritmi alti, pressione in avanti. Credo che sia un gradino superiore alle tre nazionali che abbiamo affrontato finora - ha concluso -".