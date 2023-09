Zeman: “Progetto Next Gen? Li ho visti contro la Juve A e hanno perso 8-0”

Il tecnico del Pescara ha parlato così della Juve Next Gen: “Bisogna vedere a che serve il progetto. Se serve per creare ragazzi che vanno venduti o giocatori per la prima squadra. Io li ho visti quando hanno giocato con la Juve A, hanno...

Il tecnico del Pescara ha parlato così della Juve Next Gen: "Bisogna vedere a che serve il progetto. Se serve per creare ragazzi che vanno venduti o giocatori per la prima squadra. Io li ho visti quando hanno giocato con la Juve A, hanno perso 8-0, ci sta, in un'altra partita hanno giocato un calcio diverso, bisogna vedere quando verranno qua che partita vorranno fare. È una seconda squadra della Juventus ma è una Juventus, il solo valore della rosa supera i 10 milioni, una cifra a cui noi non arriviamo pur essendo un club di Serie C".

E poi sul mercato: "Sta arrivando Di Pasquale? Un buon giocatore, con me a Foggia ha fatto bene anche se aveva avuto qualche problema fisico. Ha qualità in campo e fuori dal campo. La mezzala? Io il mercato non l'ho fatto, sono contento che la società abbia scelto la linea verde, ho 18 giocatori sotto i 23 anni e per me hanno prospettive. Ora bisogna lavorarci per farli uscire. Non ho chiesto niente sul mercato".

Riguardo gli indisponibili in vista dell'esordio con i bianconeri: "Saranno out Tommasini, Cangiani e forse Kolaj, che si è fatto male stamattina. Floriani non si è allenato. I giovani hanno risentito del lavoro, non erano abituati. Ancora vedo confusione. I ragazzi devono affidarsi al resto della squadra, li devo convincere a fare un altro calcio. La Serie C è diversa, ancora non l'hanno capito perché non l'hanno mai vista".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.