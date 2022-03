Zeman: “Alla Juve non gira bene, era abituata ad andare più avanti”

Il tecnico ha parlato della Juventus e dell'eliminazione della squadra bianconera dalla Champions Legue per mano del Villareal negli ottavi di finale

redazionejuvenews

La Juventus è stata eliminata dalla ChampionsLegue per mano del Villareal, che ha passato il turno dopo il pareggio della gara di andata, imponendosi per 0-3 tra le mura dell'Allianz Stadium. I bianconeri sono così usciti per il terzo anno di fila dalla competizione agli ottavi, ed adesso dovranno concentrare le loro energie sulla Serie A e sulla Coppa Italia.

Il tecnico del Foggia Zdeněk Zeman ha parlato intervistato dai microfoni de Il Mattino dei bianconeri e della loro eliminazione prematura dalla competizione, oltre che di altri argomenti: "La Juve era abituata ad andare decisamente più avanti, si vede che in questo periodo non le gira bene. Già la partenza in campionato non era stata buona, anche se ultimamente ha recuperato qualche punticino. Per il calcio italiano spero che la Nazionale riesca a qualificarsi per i Mondiali, altrimenti sarebbe un dramma di nuovo. Può farcela, ma non tutti i giocatori sono in forma. Spero riescano a recuperare in questa settimana".

"Immobile in Nazionale gioca diversamente, resta soltanto centrale e non ha sbocchi, mentre nella Lazio va da destra a sinistra. Visti quanti gol fa in campionato, continuo a ritenerlo il migliore centravanti d’Italia in questo momento. Insigne? Purtroppo oggi il calcio si basa più sulle decisioni economiche che sul piacere e sull’appartenenza: Lorenzo è napoletano, ha sempre sognato di giocare nello stadio di Napoli e l’ha fatto per tanti anni. Però stavolta il discorso economico ha prevalso. Dispiace per lui e per il Napoli".

"Sembra che nessuno voglia vincere lo Scudetto. Quasi tutte si sono fermate, ogni tanto pareggiano o vincono al 94′. Resta una lotta a tre. Spero che il Napoli giochi partita dopo partita, come sta facendo, con concentrazione e voglia di vincere. Dispiace che Insigne non stia rendendo come dovrebbe. È il giocatore di maggiore qualità, deve aiutare lui la squadra".