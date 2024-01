Zeman attacca la Juve NG: “Presi due gol in fuorigioco, si devono salvare…”

Duro attacco da parte dell'allenatore del Pescara Zeman contro la Juve Next Gen: "Perso per due gol in fuorigioco ma..."

Il Pescara si prepara a sfidare il Perugia e Zeman in conferenza stampa è tornato a parlare della sconfitta contro la Juve Next Gen. La scorsa settimana, infatti, i giovani bianconeri hanno battuto il Pescara 4-3.

Zeman in conferenza ha detto: "Penso che il primo tempo lo abbiamo giocato bene, e anche il secondo è stato discreto. Poi prendiamo due gol in fuorigioco e subiamo 5 ammonizioni, così diventa difficile giocare. Anche perché la Juventus Next Gen si deve salvare...".

Accuse pesanti quelle dello storico allenatore di Lazio e Roma, che in carriera non ha mai nascosto la sua antipatia per la Juve.

