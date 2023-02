Zeman sui farmaci nel calcio: “Strano che i giocatori si spaventino ora”

Negli ultimi mesi, dopo la morte di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, si è riaccesa la discussione sull'utilizzo dei farmaci nel calcio, soprattutto nel periodo in cui i due campioni scomparsi erano stati impegnati in campo. Sono stati diversi i giocatori che sono usciti allo scoperto in questo senso e hanno parlato delle sostanze assunte in quel periodo, esternando i propri timori.