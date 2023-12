Zazzaroni a Pressing: “Il VAR è stato introdotto per fermare la Juventus”

Ivan Zazzaroni contro Fabrizio Biasin. Il tutto in onda su Pressing, trasmissione sportiva di Mediaset in onda la domenica in tarda serata. I due giornalisti hanno battibeccato su arbitri, VAR e Juventus. Durante la puntata, andata in onda domenica 17 dopo il posticipo tra Lazio e Inter, Zazzaroni e Biasin hanno dato vita a un confronto sempre più acceso. I toni si sono alzati, i decibel pure.