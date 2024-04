Zazzaroni: “Senza Allegri, Giuntoli avrà piene responsabilità alla Juventus”

Dagli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, e del suo allenatore, Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Dalle parti di Torino si dice che c'è solo una scelta per il dopo Allegri ed è quella di Thiago Motta. La lettera di Elkann si presta a due letture e per la prima non è presente il nome di Allegri ma solo quello di Giuntoli per cui è una chiusura, a me sembra evidente perché avrebbe potuto nominarlo l'allenatore. La seconda lettura è molto FIAT e dice: 'Caro Giuntoli quest'anno è andata così e sei arrivato tardi, attenzione che adesso sei tu che hai il pieno potere e piene responsabilità sull'aspetto tecnico".