Zazzaroni: “Ronaldo non è proprio felice di restare a Torino”

"Ad attenuare la delusione per i primi punti perduti è, appunto, il ritorno a pieno regime di Paolino che in meno di un anno è passato attraverso il Covid, un’infezione urinaria, uno strappo muscolare, una lesione al collaterale e un principio di paraticite. Non escludo che qualche pigrizia di troppo Dybala, talvolta schiavo della propria maschera, se la sia anche concessa: resta il fatto che è arrivato alla prima del nuovo campionato con il vecchio contratto ( a gennaio 2022 potrebbe firmare per un altro club), una proposta economica inferiore alle sue aspettative (la pandemia ha svuotato anche le casse della Juve) e Ronaldo non proprio felice di restare fino alla fine a Torino - ieri, dopo il gol, i compagni l’hanno abbracciato con insolito calore. Il suo calcio di fantasia, tecnica e visione riesce a essere eccitante, quasi erotico, brandendo accenti molti diversi. In questo periodo di crisi diffuse i l campionato degli allenatori - ne parliamo dal ritorno di Mou, Allegri, Sarri e Spalletti - è un’intelligente e centrata lettura consolatoria: è il calcio di talenti come Dybala , tuttavia, quello che ci ha fatto innamorare e porta allo stadio".