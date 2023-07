Zazzaroni: “L’offerta della Juve al Chelsea per Lukaku è…”

Sul Corriere dello Sport di oggi, Ivan Zazzaroni ha parlato di un'indiscrezione su Romelu Lukaku e la Juve: "L'aggiornamento. Siamo alle battute finali della partita tra Inter e Juve per Lukaku. Per urgenza di chiarezza, spiego la situazione punto per punto. L'agente di Dusan Vlahovic ha, da giorni, un accordo con il Psg. Ma i francesi accolgono l'attaccante - versando 70 milioni alla Juve - soltanto se riescono a vendere nel giro di poche ore la giovane punta Hugo Ekitike: i tempi per l’uscita di Mbappé - se non rinnovasse - potrebbero essere troppo lunghi".