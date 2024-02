Zazzaroni: “Nella prima gara non si era notato l’abisso tra Inter e Juve”

Dagli studi di Mediaset, Ivan Zazzaroni ha commentato la partita di campionato tra Inter e Juventus. Ecco le sue parole: "Ci sono dieci punti tra la Juventus e l'Inter di differenza come forza. Calhanoglu è stato spettacolare e il confronto con Locatelli è stato agghiacciante per merito del turco. Nel primo tempo ha giocato solo l'Inter e la Juventus ha aspettato, ha preso gol su un autogol a difesa schierata curiosamente. Nel secondo tempo ha provato ad avanzare e ha preso 3-4 infilate che erano quelle che voleva evitare Allegri quindi se la Juventus è a 4 punti dall'Inter con una partita in più e quindi teorici sette se batte l'Atalanta, per me è già un record".