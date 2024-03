Zazzaroni: “La pazienza che invoca Allegri la Juventus non la possiede”

Ivan Zazzaroni ha parlato della posizione del tecnico Massimiliano Allegri che spesso invocherebbe una pazienza che la Juventus non avrebbe

Dagli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato di una sorta di paradosso alla Juventus . Ecco le sue parole: "Il discorso è molto chiaro, ci sono delle decisioni che prescindono da un discorso prettamente tecnico. La cosa singolare è che Allegri sta lavorando per il futuro di una società nella quale lui probabilmente non ci sarà più e questa è la parte buona di Max che ha ringiovanito l'organico".

Zazzaroni ha proseguito: "Il paradosso alla Juventus è questo: c'è un allenatore che parla di pazienza ma la Juventus non ha pazienza per cui la difficoltà e proprio questa, è usare una comunicazione poco juventina. Perché il motto vincere è l'unica cosa che conta, se non vince da 3 anni parlare di pazienza è complicato".