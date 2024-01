Zazzaroni: “La Juventus deve puntare sulle debolezze degli avversari”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Pressing: "La Juventus non può lottare con l'Inter che secondo me gioca sulla sua forza e la Juventus deve puntare sulla debolezza degli avversari. Yildiz è un ragazzo di 18 anni, in Coppa Italia hanno trovato Frosinone e Salernitana e con molte riserve hanno avuto gioco facile mentre in campionato è una squadra che sta facendo benissimo in termini di risultati e qualche volta anche di gioco ma non c'è partita a livello di qualità complessiva poi può succedere di tutto e la Juventus può fare il miracolo ma non credo ci sia partita.