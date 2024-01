Zazzaroni: “Il sorpasso della Juve non intacca l’Inter…”

Ecco le sue parole sulle ultime partite della Vecchia Signora, parlando anche del momento positivo di Dusan Vlahovic: "Non credo che questo possa cambiare qualcosa, l'Inter è consapevole di avere una partita in meno e di potersi rimettere davanti. Sono due squadre che perseguono il risultato in modo diverso, quella di Inzaghi gioca, quella di Allegri lavora.