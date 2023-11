Zazzaroni: “Juve da scudetto? Oltre all’Inter anche il Napoli è superiore”

Ivan Zazzaroni ha parlato delle chance di vincere la Serie A per la Juventus: per il giornalista il Napoli sarebbe la vera rivale dell'Inter

Intervistato ai microfoni di Mediaset, Ivan Zazzaroni ha parlato della corsa scudetto alla luce degli ultimi risultati del weekend di Serie A. Per il giornalista la Juventus dovrebbe colmare un gap tecnico che la vedrebbe dietro non solo all'Inter, ma anche al Napoli. Ecco le sue parole: "L'Inter è da sempre quella con la rosa più forte insieme al Napoli, la Juventus non è a livello di queste due squadre. Poi che hanno l'obbligo è un'altra cosa".