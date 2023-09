Zazzaroni boccia la Juve sul calciomercato: “Merita un 5”

Ivan Zazzaroni , giornalista, ha detto la sua a Radio Deejay, parlando anche della Juventus . Ecco le sue parole: " La Juventus merita 5 nonostante Giuntoli, la Roma 6 perché ha preso Lukaku altrimenti il voto era basso. All'Inter do anche io 6,5, ma sappiamo la situazione finanziaria del club.

Ha dovuto fare di necessità virtù, non volevano fare la RSA ma l'hanno dovuto farla. Sommer, Arnautovic, Sanchez. Mentre il voto più alto del mercato lo do a Bologna e Fiorentina, 8. I rossoblu hanno preso giocatori importanti. Gli azzurri meritano 7 perché non hanno venduto Osimhen e Kvaratskhelia.