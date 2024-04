Zazzaroni: “Il pareggio accontenta più la Juventus del Torino”

Nel suo editoriale su Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato il pareggio tra Torino e Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: "Il derby si era rivelato un efficacissimo spot per la spiaggia di Mondello o per il tennis, se Sinner-Tsitsipas non fosse finita (male per noi) da ore. Rari i momenti di calcio, numerose le lentezze talora insopportabili. Forse per colpa del primo caldo vero. O per qualche altro motivo che mi sfugge. La paura di perdere? Ci metto anche quella. (...) Il pareggio a danno zero accontenta più la Juve che il Toro: ad Allegri, che per la terza volta di fila ha potuto impiegare la stessa formazione, mancano ancora 6, 7 punti per avere la certezza del posto in SuperChampions".