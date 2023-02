Zazzaroni difende Allegri: “Su di lui sento e leggo cazzatissime”

La Juventusdomenica ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in campionato, battendo per 2-0 lo Spezia al Picco. La gara contro i liguri, al quartultimo posto in classifica, è stata tutt'altro che semplice. Dopo un primo tempo combattuto, la Juve ha trovato il gol con Kean. Nella ripresa c'è stato da soffrire e sono serviti un lampo di Di Maria e le parate di Perin per portarla a casa. Una prova sicuramente non spettacolare, che ha fatto seguito al pareggio contro il Nantes, che ha lasciato l'amaro in bocca, in attesa del ritorno.