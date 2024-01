Zazzaroni: “Ci sono due giocatori alla Juventus cresciuti più di tutti”

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha commentato il successo di campionato della Juventus contro il Lecce. Ecco le sue parole: "Per la Juve la vittoria di Lecce è risultata abbastanza faticosa: merito soprattutto della squadra di D’Aversa che in casa è capace di mettere in difficoltà avversari più dotati e per oltre un’ora non si è limitata a resistere".