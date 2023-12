Zazzaroni: “Allegri vincerà anche alla Rocco, ma è davanti a tutti”

Vittoria all'ultimo respiro della Juventus sul campo del Monza. Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport ha commentato la prestazione della compagine bianconera, ancora una volta uscita coi tre punti in questa stagione. "Allegri vincerà anche alla Rocco (Nereo), ovvero all’italianissima, ma è di nuovo davanti a tutti. I punti, rispetto all’anno scorso, non sono molti di più, cinque: in un campionato in cui le prime sette ne hanno lasciati complessivamente 18 nelle prime tredici giornate il segno positivo ha però un valore doppio, se non addirittura triplo. Anche i gol realizzati sono più o meno gli stessi, 22 contro 21, così come quelli subiti, 9 contro 7, e insomma i numeri dicono di due Juve identiche, il campo parla invece di mondi opposti".