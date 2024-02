Zazzaroni: “Sul futuro di Allegri ancora non si sa nulla…”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole sui bianconeri a il Corriere dello Sport: "La Juve ha 53 punti, non è in Champions per le ragioni che tutti noi conosciamo, in un anno e mezzo ha notevolmente ridotto il monte stipendi e l’età media della squadra grazie a un tecnico che ha ancora un anno di contratto ma a metà febbraio non sa se resterà.