Zazzaroni: “Allegri concreto. La Juventus sta facendo i miracoli”

Ospite a Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato dei risultati e delle prestazioni fornite della Juventus fino ad oggi. Sulla possibilità di conquistare lo scudetto ha detto: "Secondo me non può bastare per lo Scudetto, anzi stanno facendo miracoli. L'Inter ha molte più soluzioni. Giocatori della Juventus forti? Ma giocano con Cambiaso, Nicolussi Caviglia e Gatti, Vlahovic contro il Monza ha fatto ridere. Juve senza coppe? Allegri ha vinto cinque Scudetti consecutivi, 4 Coppe Italia e fatto due finali di Champions in questi anni, parlare dell'assenza delle coppe è un gioco divertente ma ha vinto 11 titoli in cinque anni con una squadra certamente più forte ma senza dubbio".