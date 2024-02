Zazzaroni: “A ogni risultato cambia l’opinione di molti sulla Juventus”

Dagli studi di Mediaset, Ivan Zazzaroni ha parlato del momento della Juventus e delle critiche ricevute per gli ultimi risultati ottenuti. Ecco le sue parole: "La Juventus è in un momento di crisi. È una squadra che hai limiti anche di rosa che fino ad adesso ha fatto benissimo e ora comincia a fare maluccio, ma a seconda dei risultati poi cambiamo sempre idea".

Zazzaroni ha proseguito: "Dopo Lecce era fortissima, Yildiz perfetto poi ha sbagliato due partite e perché non ha giocato per questo il risultato è importantissimo. A seconda del risultato cambia la posizione di molti non la mia, per sua fortuna il Milan ha perso e non so se arriverà seconda ma sicuramente mai prima".