Zauli: “Fortunato ad allenare talenti come Miretti, Aké e Dragusin”

Zauli è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, alla quale ha parlato degli obiettivi stagionali della sua nuova squadra: " La salvezza . Non può essere che quello. Una squadra neopromossa, una società molto ben strutturata che però si affaccia in B per la prima volta . Alcuni ragazzi, protagonisti della splendida promozione, resteranno, altri stanno arrivando. Col direttore Bravo stiamo lavorando per completare la rosa. Lotteremo ".

All'ex tecnico bianconero poi è stato chiesto se chiederà qualche giovane della Juventus: "No. Ho avuto la fortuna di allenare ragazzi di grande talento. Per dirne uno che adesso va avanti nel suo percorso, Miretti. Ma anche Aké, Dragusin. Ma loro proseguiranno per la loro strada, la società sa cosa deve fare. La Juve è stata una bellissima esperienza. Siamo arrivati in questa stagione ai quarti nei playoff perdendo col Padova. Pur allenando in Serie C si percepisce che si è in un top club a livello mondiale con ragazzi molto vicini al professionismo. La gratificazione è stata la consapevolezza di essere diventati squadra".