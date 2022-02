Zauli: “Secondo tempo molto positivo. Contento per Barrenechea”

Direttamente dal sito ufficiale della Juventus, le parole di mister Zauli dopo il pareggio in rimonta dell'Under 23 in trasferta a Seregno.

redazionejuvenews

La squadra Under 23 ha ottenuto un pareggio in rimonta in casa del Seregno. Sotto per 2-0 alla fine del primo tempo, nella ripresa i bianconeri hanno ottenuto un meritato pareggio, chiudendo la gara sul 2-2. Andiamo a leggere le parole del mister Lamberto Zauli, direttamente dal sito web ufficiale della Juventus: "Spiace per i due gol subìti nella prima frazione che hanno rischiato di condizionare l’esito finale della gara, ma il secondo tempo della squadra è stato positivo, con il giusto atteggiamento. La palla ha iniziato a circolare più velocemente e abbiamo costretto il Seregno ad abbassarsi molto. Nota di merito sicuramente per Cudrig e Pecorino che si sono fatti trovare pronti e sono riusciti con i loro gol a recuperare il doppio svantaggio trovando due reti importantissime. Cudrig, dopo aver fatto tanto lavoro sporco, meritava il gol. Pecorino, invece, rientrava in campo dopo alcuni problemi fisici ed è stato importante vederlo andare a segno. E a proposito di rientri siamo molto contenti anche per il ritorno in campo di Barrenechea dopo quasi nove mesi di stop. Ha giocato una mezz’ora di buon livello sia dal punto di vista tecnico che fisico. Ci portiamo a casa questo punto che significa continuità di risultati e anche una buona reazione di tutto il gruppo nella ripresa".

Oggi è stata anche la giornata di Enzo Barrenechea. Il giovane centrocampista argentino a fine gara ha espresso tutta la sua gioia: "Sono molto contento per essere tornato in campo. Quando il Mister mi ha detto di entrare ho immediatamente ripensato ai tanti sacrifici fatti in questi mesi e soprattutto in queste ultime settimane per farmi trovare pronto. Finalmente questo momento è arrivato e ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questo periodo. Oggi è stato un giorno molto emozionante".

La Juventus Under 23 sale così a quota 39 in classifica, mantenendo il sesto posto in classifica. Il prossimo impegno sarà mercoledì, alle 14:30 ad Alessandria, contro la Pro Patria, nel recupero della ventiduesima giornata del campionato di Serie C.