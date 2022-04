Zauli: “Una buona partita ma con qualche errore che è costato il pari”

La Juventus 23 nel pomeriggio ha pareggiato 1-1 sul campo della Virtus Verona. Le parole del tecnico bianconero e il tabellino della partita.

La squadra Under 23 ha trovato solo un pari nella trasferta di Verona. Andiamo a leggere le parole del mister e a vedere il tabellino del match, pubblicati sul sito ufficiale della Juventus: "La Juventus Under 23 esce dalla trasferta contro la Virtus Verona con un punto che muove la classifica. Allo Stadio "Gavagnin-Nocini" finisce 1-1 tra bianconeri e veneti. A passare in vantaggio sono i bianconeri, con la prima rete tra i professionisti di Enzo Barrenechea, raggiunti poi sul finale di primo tempo dal gol di Zigoni che, di fatto, si rivela l'ultimo dell'incontro.