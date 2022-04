Zauli: “Potevamo fare meglio, testa alla prossima e ai playoff”

La Juve Under 23 torna da Trento con un punto dopo essere passata in vantaggio. Le parole del tecnico bianconero e il tabellino del match.

La squadra Under 23 bianconera torna da Trento con un solo punto. Allo stadio Briamasco i bianconeri hanno pareggiato per 1-1. Il vantaggio juventino è arrivato nel finale del primo tempo: Matias Soulé si è incaricato di calciare un calcio di punizione da circa 25 metri e ha disegnato una splendida parabola che ha reso inutile il tentativo di parata di Marchegiani. Nonostante il gol di vantaggio e la superiorità numerica per l'espulsione di Raggio (il secondo dei due gialli è proprio in occasione della punizione del vantaggio), nella ripresa i padroni di casa hanno trovato il pareggio con Izzillo su rigore. Andiamo a leggere le parole del tecnico bianconero a fine gara e il tabellino del match, pubblicati sul sito ufficiale della Juventus.