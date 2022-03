Zauli fiducioso: “Cercheremo di conquistarci i playoff”

Lamberto Zauli, allenatore della Juventus U23, ha presentato la sfida odierna contro il Padova in campionato.

Lamberto Zauli, allenatore della Juventus U23, ha rilasciato delle dichiarazioni a JTV in occasione del prossimo incontro di campionato. Ecco le sue parole sulla partita con il Sudtirol, gara in cui la compagine bianconera è uscita sconfitta per 1-0, prestazione comunque non da buttare visto che lo stop è arrivato contro la prima in classifica, che sta dominando il girone A con 79 punti in 24 partite: "Abbiamo giocato una grande partita mantenendo sempre l'intensità giusta. Il Sudtirol ha confermato le sue qualità viste le poche occasioni che ha avuto. Siamo usciti dalla gara a testa alta, questa è stata una delle partite più intense del campionato. Molto probabilmente, l’anno prossimo loro giocheranno la Serie B e per i ragazzi è stata una bella prova."