Zauli: “Veniamo da un buon periodo, dobbiamo dare continuità”

Lamberto Zauli, allenatore della Juventus U23, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della prossima sfida di campionato.

L'allenatore della Juventus U23 Lamberto Zauli, ha rilasciato delle dichiarazioni a JTV in vista della partita contro la Pro Sesto. Ecco le sue parole sul momento di forma: "Finalmente abbiamo una settimana un po' più lunga dove i ragazzi hanno più tempo per preparare le partite. Venivamo da due settimane veramente impegnative con partite difficili e ravvicinate. Abbiamo avuto qualche giornata in più per recuperare e per ordinarci una settimana tipo dove abbiamo avuto la possibilità di toccare più punti che non abbiamo potuto fare. Cercheremo di andare a Sesto San Giovanni consapevoli che sarà una partita difficile, su un campo dove abbiamo giocato anche l'anno scorso ed è più piccolo rispetto ad altri, quindi più difficile. Giocheremo contro una squadra che nell'ultimo periodo sta facendo veramente bene e dall'ultimo posto si è tirata fuori in maniera autorevole. Sarà una partita difficile, soprattutto perché a nove partite dalla fine ogni gara ha una valenza importante."