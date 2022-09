Zauli: “Vedere Miretti giocare in prima squadra riempie tutti di orgoglio”

La Juventus ha vinto contro lo Spezia nella quarta giornata del campionato di Serie A, disputata mercoledì sera, e già oggi scenderà in campo contro la Fiorentina allo stadio Franchi di Firenze, nella partita che precede l'esordio in Champions League in programma martedì sera contro il PSG a Parigi. Una delle note positive di questo inizio di stagione è stato Fabio Miretti , stabilmente titolare da inizio campionato nel centrocampo disegnato da Allegri . Del giovane centrocampista ha parlato ai microfoni di DAZN Lamberto Zauli, ex decnico dell'Under 23 bianconera, nella quale ha allenato proprio il numero 20 .

"È bravo nella prima costruzione, nella rifinitura e ha tanta personalità. Può essere protagonista di un'ottima stagione. Ha ancora tanto davanti. Ma l'umiltà è una delle caratteristiche principali di questo ragazzo. Per questo ritengo che abbia tutti i presupposti per continuare a ritagliarsi degli spazi molto importanti. Non in semplicemente in Serie A, ma nella Juventus. Fabio è giovane e ed è giusto che ambisca al top. Lui dice che si ispira a De Bruyne, uno dei migliori giocatori in circolazione in questo momento. Per me è bravissimo anche nella prima costruzione e allo stesso tempo è bravo a trovare il filtrante per l’ultimo passaggio. Tutto questo si migliora giocando e nelle prossime partite sono sicuro che farà vedere quanto vale e continuerà a dimostrare quanto di buono fatto fino adesso quando è stato chiamato in causa".