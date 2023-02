Zauli su Fagioli: “E’ dotato di talento evidente, ha sfruttato l’occasione”

L'ex tecnico della Primavera bianconera e della Next Gen, intervistato da Tuttosport, ha parlato dei giovani, elogiando il centrocampista

La Juventusin questa stagione sta puntando molto sui suoi giovani. Complici i tanti infortuni che hanno colpito la squadra bianconera, Allegri ha attinto ai prodotti del vivaio del club. E i risultati sono stati più che buoni. Di questo ha parlato Lamberto Zauli, ex tecnico della Primavera bianconera e della Next Gen, intervistato da Tuttosport.