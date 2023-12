Zara: “Yildiz campione in progress della Juve. Se Allegri si sbilancia…”

Nel suo editoriale su calciomercato.com, Furio Zara ha parlato della nuova stella della rosa della Juventus , Kenan Yildiz . Ecco cosa ha scritto: "Il gesto di questo weekend di calcio è il gol di Yildiz perché riassume la bellezza del gioco e perché - avendo il talento turco soltanto diciotto anni - porta con sé il dono più grande, cioè la speranza di un futuro. E non parliamo ovviamente del futuro della Juve (certo, beata la Juve che ne trae beneficio), ma del nostro campionato, che di giocatori così ne ha necessità vitale. Di Kenan Yildiz si parla già da un po’, nonostante l’età giovanissima. Allegri raramente si era sbilanciato così tanto sulle qualità di un suo giocatore. Se l’ha fatto, un motivo deve esserci. Non è solo quello che Yildiz custodisce nel suo eccellente bagaglio tecnico. E sarebbe molto, ma non ancora abbastanza".

Zara ha proseguito: "Evidentemente c’è dell’altro. Allegri nel ragazzo ha colto la scintilla del campione, del fuoriclasse destinato a fare la differenza, del fuori categoria che fin dalla prima giocata marca una distanza tra sé stesso e gli altri. A molti questo film in movimento ha ricordato Del Piero, il primo Del Piero, quello che all’abbrivo della sua avventura alla Juventus manifestava una leggerezza che non ha più avuto. Ha mostrato (molto) altro, Del Piero. Ma non quella leggerezza, quella naturalezza del gesto. Yildiz è un campione in progress, nessuno sa dire dove e come svilupperà il suo destino".