Zappelloni: “Il posto Champions della Juventus è al sicuro”

Dagli studi di Mediaset, Umberto Zappelloni ha parlato della corsa per la qualificazione alla prossima Champions League in campionato. Una battaglia che coinvolgerebbe teoricamente anche la Juventus, ma, per il giornalista, non di fatto. Infatti, considerati i punti di vantaggio e le partire rimaste, per Zapelloni l'obiettivo sarebbe praticamente raggiunto. Ecco le sue parole: "Corsa Champions? Credo con 5 squadre cambi poco per la Juventus che ormai ha il suo posto al sicuro, è finalista di coppa Italia quindi è anche qualificata per la Supercoppa e arrivare seconda terzo o quarta fa poco differenza. Credo che contro il Milan la Juventus potesse vincere e ha fatto vedere qualcosa".