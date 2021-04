Zappacosta: “Juve sfida stimolante. Chiesa è in fiducia”

Il calciatore del Genoa ha parlato

La Juventus scenderà domani in campo contro il Genoa tra le mira amiche dell'Allianz Stadium, per dare seguito alla vittoria ottenuta contro il Napoli nella partita valevole per il recupero della terza giornata di campionato. I bianconeri cercheranno la vittoria per confermare la loro posizione in classifica e per arrivare al meglio alla prossima partita, che li vedrà ospiti dell'Atalanta a Bergamo. La Juventus scenderà in campo questa mattina alla Continassa per l'allenamento della vigilia mentre il tecnico Andrea Pirlo parlerà in conferenza stampa alle 15 per presentare la partita contro i rossoblu. Domani potrebbe rientrare dal primo minuto Paulo Dybala, andato in rete appena entrato nella sfida contro il Napoli, la prima giocata dopo il rientro dall'infortunio patito lo scorso 10 gennaio contro il Sassuolo.