Zapata: “Abbiamo in testa la partita con la Juventus”

Duvan Zapata, calciatore del Torino, ha detto la sua sulla partita con la Juve. Ecco le sue parole al Corriere della Sera: "Juric? Il mister è stato bravo a capire ciò di cui aveva bisogno la squadra per esprimersi al massimo. Juric sa trovare le alternative giuste, e oggi la squadra ha più soluzioni. Abbiamo alzato il livello rispetto a inizio stagione, serviva un po’ di tempo anche a noi ultimi arrivati per integrarci totalmente. Viviamo sicuramente gara dopo gara, ma alla Juve ci pensiamo di certo, ce l’abbiamo in testa quella partita. È importante per il club, per i tifosi, per tutti noi. Li studieremo, cercheremo di capire come e dove fare male ai bianconeri".