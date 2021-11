Zapata e Toloi in coro: “Abbiamo fatto una grande partita”

I due giocatori hanno parlato al termine del match

Duvan Zapata, attaccante dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match di ieri contro la Juventus. Le sue parole: "In ogni partita voglio dare il meglio, abbiamo fatto una grandissima partita contro una squadra forte come la Juventus. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’, ma ciò che conta è aver vinto e lo abbiamo fatto con ferocia e con grande cuore. Di solito perdevamo queste gare o pareggiavamo, ma abbiamo fatto un bel passo in avanti rispetto agli anni scorsi e fisicamente siamo messi bene. Sappiamo che questo è un campionato tosto, la Serie A è sempre tosta, oggi era importante vincere anche mezzo a zero. Siamo contenti, non vincevamo da tanto su questo campo che è un campo difficile come l'Allianz Stadium di Torino. Dobbiamo vincere domenica dopo domenica. Andiamo pian pianino, ora ogni gara è fondamentale e già dalla prossima vogliamo vincere ancora".