Zapata: “Demiral tosto e veloce. Qualificazione Champions o Coppa Italia? Vogliamo tutto”

La Juventus scenderà sabato in campo nel derby contro il Torino, partita che i bianconeri dovranno vincere a tutti i costi per non consentire alle sue inseguitrici di raggiungerla in classifica. I bianconeri sono appaiati al quarto posto con l'Atalanta ma hanno una partita in meno rispetto ai nerazzurri, con i quali lotteranno fino alla fine della stagione per un posto in Europa. Il calciatore della Dea Duvan Zapata, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ai quali ha parlato di molti argomenti,.

"Champions o Coppa Italia? Di facile non c’è nulla. In classifica siamo tutti lì e non possiamo sbagliare mai. Poi c’è la finale con la Juve: vincere un titolo sarebbe speciale e ti farebbe giocare la Supercoppa. Ma io non scelgo, voglio tutto".

GASPERINI - "Il mister è stato fondamentale soprattutto nei miei primi mesi a Bergamo. Non segnavo, faticavo a capire i meccanismi della squadra, non conoscevo i compagni. Mi ha dato fiducia".

INTER - "Sofferti? In sincerità… No. Hanno vinto, ma ci hanno sofferto, come tutte le volte che ci hanno affrontato. Poi non sempre i risultati rispecchiano i meriti. Io credo che l’Inter sia prima perché ha avuto più tempo per lavorare sui dettagli, dopo essere stata eliminata in Europa".

CON IBRA - "Cose di campo. Nei giorni seguenti circolò un audio che attribuirono a me, dove si parlava di rigori per il Milan. Non ero io, ma i tifosi rossoneri mi riempirono di insulti. Pensare che io non ho nemmeno risposto a Ibrahimovic: stavo vincendo 3-0, perché mettersi a litigare?- In campo devo farmi rispettare, sennò i difensori mi massacrano. Nella vita, invece, sono un gigante buono".

DIFENSORI - "Demiral è proprio tosto e veloce. Poi De Vrij".

FUTURO - "Futuro in Inghilterra? Nel calcio mai dire mai. Da ragazzo in Colombia il campionato inglese era il più trasmesso, io tifavo Arsenal e mi svegliavo presto il weekend per vedere le partite in tv".