Zaniolo: “Non mi sento un top player, bisogna convivere con la pressione”

Il giocatore della Roma è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia della semifinale di andata di Conference League contro il Leicester.

Domani sera la Roma affronterà il Leicester al King Power Stadium nell'andata della semifinale di Conference League. Alla vigilia di questa sfida importante per i giallorossi, Nicolò Zanioloè stato intervistato da Sky Sport. Il talento della Roma ha parlato dei suoi due gravi infortuni, che lo hanno tenuto fuori dai giochi per due anni: "La rottura del legamento crociato credo che sia uno degli infortuni peggiori che possa capitare a un calciatore. Il primo è stata una bella batosta perché ero nel pieno delle forze, dell’entusiasmo, della fiducia, stavo facendo molto bene. La botta vera e propria l’ho presa al secondo infortunio. Per i cinque o sei giorni successivi sono stato in casa e facevo fatica a parlare anche con i miei genitori, ero completamente scioccato. Mi hanno fatto crescere soprattutto come persona. L’importante è mantenere l’equilibrio sia nei momenti belli che in quelli meno belli: non bisogna sentirsi alle stelle né l’ultimo della terra quando le cose vanno male".