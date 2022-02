Juve, Zaniolo e quel “mi piace” a Vlahovic che fa sperare

Dopo la vittoria contro l'Empoli, il bomber serbo ha scritto un post per celebrare tre punti e doppietta. Ed è arrivato il like galeotto.

redazionejuvenews

Il suo nome è e resterà uno dei più chiacchierati del mercato. Nicolò Zaniolo è un grande talento, tra i migliori del panorama italiano. Da tempo la Juventus lo segue, fin dai tempi in cui Fabio Paratici lo aveva inserito in quella famosa lista di giovani italiani da tenere in considerazione. In mezzo poi ci sono stati i due gravi infortuni, che hanno rallentato la piena maturazione del centrocampista offensivo della Roma. Ora però è tornato a pieno regime e quindi l'interesse bianconero si fa nuovamente forte. La trattativa per il suo rinnovo non sembra fare passi in avanti ormai da un po' e questo incoraggia le pretendenti come la Juve.

E ad aumentare questo sogno di mercato ci pensa lo stesso Zaniolo. Dopo la vittoria di ieri al Castellani contro l'Empoli, Dusan Vlahovic ha pubblicato un post su Instagram per celebrare tre punti e doppietta personale: "La vittoria che volevamo e per cui lavoriamo ogni giorno, +3 punti importanti per la classifica ma soprattutto quello spirito di squadra che ci porterà lontano. Siamo la Juve e l’unica cosa che conta è vincere, lo sappiamo bene e dobbiamo continuare così".

E tra i like figura proprio quello di Nicolò Zaniolo, che ha fatto lo stesso con i post di Bonucci e Locatelli, suoi compagni di Nazionale.

Appena la notizia si è diffusa, sui social e in particolare su Twitteri tifosi bianconeri si sono scatenati. Tanti i messaggi dei supporters juventini, che chiedono a Nicolò a venire alla Juventus. Il suo sarebbe il profilo più gradito dalla società per completare un attacco giovane e forte, con Chiesa e Vlahovic, in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Dybala. Il contratto del 22enne giallorosso scadrà nel 2024, ma se non dovesse arrivare il prolungamento, il club giallorosso dovrebbe cominciare a pensare a una possibile cessione per non portarlo nell'ultimo anno e rischiare di perderlo successivamente a 0 o essere costretto a vendere a prezzo di saldo. La Juve ci spera.