Zaniolo non rinnova: Juve alla finestra

I bianconeri continuano a seguire il giocatore della Roma che ancora non ha deciso cosa fare del suo futuro, se rimanere a Roma o cercare nuovi stimoli

redazionejuvenews

La Juventus ha terminato la stagione al quarto posto in classifica, raggiungendo la qualificazione alla prossima ChampionsLeague, ma non alzando nessun trofeo dopo ben 10 anni. Un'annata sotto tono, che ha però posto le basi per ripartire al meglio il prossimo anno, quando a Torino non si avranno più alibi e si dovrà tornare a vincere. Per questo la dirigenza sta vagliando il mercato alla ricerca di nuovi acquisti, e sta seguendo molti nomi, uno su tutti quello di Nicolò Zaniolo, identificato come il possibile sostituto di Paulo Dybala.

Il calciatore della Roma è stato protagonista di una grande stagione con la maglia giallorossa, culminata con il gol che ha consentito alla Roma di conquistare la finale e la vittoria della prima storica edizione della ConferenceLeague. Dopo un anno difficile come lo scorso, segnato dalla ripresa dal doppio infortunio alle ginocchia, il giocatore sembra ora pronto per il grande salto, e deve decidere se in maglia giallorossa o con un'altra casacca.

Sono sempre più insistenti le voci che girano intorno ad un possibile passaggio del giocatore in una squadra diversa dalla Roma, con la Juventus che è in prima fila per cercare di ottenere le prestazioni del giocatore. Cherubini è pronto a sedersi al tavolo delle trattative con la Roma, che chiede non meno di 50 milioni di euro per il giocatore, con la squadra bianconera che vorrebbe abbassare le pretese della squadra giallorossa inserendo alcune contropartite per abbassare la parte cash dell'affare. Si preannuncia una lunga trattativa, con i giallorossi che hanno rifiutato un'offerta del Milan di 25 milioni in aggiunta al cartellino di Saelemaekers. Pinto vorrebbe monetizzare il più possibile la cessione del giocatore, il cui destino sembra ormai lontano dalla Capitale, visto anche che le trattative per il rinnovo del contratto del giocatore sembrano in una fase di stallo.